Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kubatlı yönünde Ermeni hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağının düşürüldüğü aktarıldı.

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırmasından sonra savunmaya geçen Azerbaycan ordusu Ermeni askerlerini püskürtmeyi başardı. Ermenistan yönetimi yapılan iki ateşkesi de ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam ederken, Azerbaycan ordusu bu saldırılara sahada cevap verdi. İşgal edilen birçok yerleşim alanını kurtaran Azerbaycan kritik noktaları da ele geçirdi.

ERMENİSTAN YİNE SİVİL YERLEŞİM YERİNE SALDIRDI

Azerbaycan ordusu gece boyunca ilerleyişini sürdürdü ve Karabağ'daki Ermeni cephelerini vurdu. Ermeni askerler mühimmatlarını bırakarak geri çekilmek zorunda kalırken, bugün Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerleri tekrar hedef alındı.

SİVİL KAYIP 64'E YÜKSELDİ

Terter'e yapılan saldırılarda, bir füze evin bahçesine isabet etti. O sırada bahçede olan 16 yaşındaki Orhan hayatını kaybetti. Bu saldırıdan sonra hayatını kaybeden sivil sayısı 64'e yükseldi.

"ERMENİ HAVA KUVVETLERİNE AİT SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ"

Her zaman olduğu gibi cevabı cephede veren Azerbaycan, Ermeni güçlerini vurmaya devam etti. Son olarak Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "24 Ekim günü öğleden sonra Azerbaycan Hava Savunma Birlikleri, cephenin Kubatlı yönünde Ermeni hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağını düşürdü. " açıklamasında bulundu.