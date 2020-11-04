Son Dakika: Azerbaycan, Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki savaş uçağını düşürdü, 7 köy işgalden kurtarıldı

Son dakika: Azerbaycan, Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağını düşürdü. Böylece Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı 7'ye yükseldi. Ayrıca Azerbaycan ordusu, 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) "Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu" açıklaması geldi.

MSB'den gelen açıklama şöyle; "Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor. Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu."

7 KÖY DAHA KURTARILDI

Azerbaycan ordusu Cebrail, Zengilan ve Gubadlı'da 7 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı. Cebrayıl rayonunun; Mirek ve Kavdar köyleri, Zengilan rayonunun Meşedi İsmayıllı ve Şefibeyli Gubadlı rayonunun; Başarat, Garakişiler ve Garacallı köylerini Ermenistan'dan geri aldı.

207 YERLEŞİM BİRİMİ İŞGALDEN KURTARILDI

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.