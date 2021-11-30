Son Dakika! Azerbaycan'da tatbikat sırasında düşen helikopterdeki 14 asker şehit oldu

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti ve Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, askeri bir helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğü kaydedildi. Kazada 14 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, Devlet Sınır Hizmeti ve Başsavcılık yetkililerinin olay yerinde olduğu ve olayla ilgili ortak soruşturma yürütüldüğü aktarıldı. Reuters'ın aktardığı habere göre, eğitim uçağı Güney Kafkasya sınırında düştü.

DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak şu ifadeleri kullandı: "Bugün yaşanan elim askeri helikopter kazasında şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kahraman #Azerbaycan silahlı kuvvetleri ile Can Azerbaycan hükümetinin ve halkının başı sağolsun"

BAKAN AKAR'DAN MEVKİDAŞINA TELEFON

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ve Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Guliyev ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Akar, Karaheybetli'de düşen Devlet Sınır Hizmetlerine ait helikopterde şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti. Akar, görüşmede dost ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı ve şehitlerin ailelerine sabır dileklerini ifade etti.

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