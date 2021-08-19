Son dakika... Azerbaycan'da orman yangını
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Son dakika... Azerbaycan'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Haberler | Güncel

Son dakika haber: - Azerbaycan'da orman yangını Azerbaycan'ın Gebele iline bağlı Solguca köyü yakınlarındaki dağlık arazide orman yangını çıktı.

- Azerbaycan'da orman yangını

BAKÜ - Azerbaycan'ın Gebele iline bağlı Solguca köyü yakınlarındaki dağlık arazide orman yangını çıktı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gebele iline bağlı Solguca köyü yakınlarındaki dağlık arazide bulunan bir ormanda yangın çıktığı ve yangını söndürmeye yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, zorlu arazide rüzgarın da etkisi ile yangına müdahalenin zorlaştığı ve müdahale çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği ifade edildi. Yangına, Bakanlığa bağlı 2 helikopter, çok sayıda itfaiye ekibi, Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlileri ile bölge sakinlerinin müdahale ettiği aktarıldı.

Son dakika... Azerbaycan'da orman yangını
Son dakika... Azerbaycan'da orman yangını
Son dakika... Azerbaycan'da orman yangını
Son dakika... Azerbaycan'da orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli

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