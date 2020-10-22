Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalden kurtarılan topraklarda tarımsal faaliyetler başladı
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Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalden kurtarılan topraklarda tarımsal faaliyetler başladı

22.10.2020 16:45 | Son Güncelleme: 22.10.2020 16:56
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalden kurtarılan topraklarda tarımsal faaliyetler başladı

Son dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarılan bölgelerde tarımsal faaliyetlere ve yatırım planlarına başlandığını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusunun işgali altından kurtarılan bölgelerde tarımsal faaliyetlerin başladığını belirterek, "Bu bölgelerde geleceğin yatırım planlarına başlanmıştır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

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Ermenistan ordusu, 17 Ekim'de 2'nci defa Gence kentine füze ile saldırı düzenlemiş, bunun sonucunda 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

İki ülke arasında, 18 Ekim'de ikinci kez geçici insani ateşkese kararı alınmış, ancak Ermenistan ateşkesi ihlal ederek yeniden sivilleri hedef almıştı.

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