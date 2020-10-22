Son Dakika! Aliyev: Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü gönderilmesi konusunda Bakü, kendi koşullarını sunacak
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Son Dakika! Aliyev: Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü gönderilmesi konusunda Bakü, kendi koşullarını sunacak

22.10.2020 13:42 | Son Güncelleme: 22.10.2020 15:21

Son dakika! Rusya'nın Karabağ'a gözlemci yerleştirme fikriyle ilgili olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü gönderilmesine karşı çıkmıyorum. Ancak Bakü kendi koşullarını sunacak. Referandum ise olmayacak, bunu kabul etmiyoruz" dedi.

Aliyev, Paşinyan'la Dağlık Karabağ'ı konuşmaya hazır olduğunu, ancak tarafların krizi istikrara kavuşturmaktan uzak olduğunu düşündüğünü ifade etti.

"PUTİN'DE DAVET ALMADIM"

Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bölgedeki durumu konuşmak için Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirmesi yönünde bir davet almadığını kaydetti. Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış güçlerinin gönderilmesine karşı olmadıklarını belirten Aliyev, Bakü'nün kendi koşullarını sunacağını ekledi. Aliyev, "Uluslararası gözlemciler veya barış gücü temel ilkelerin bir kısmını oluşturuyor. Ama bu sonuncu kısımdır. Ele alınması gereken son konulardan biridir ve elbette iki taraf Azerbaycan ve Ermenistan uluslararası gözlemcilerin veya barış gücünün kim olacağına karar vermelidir" ifadelerini kullandı.

"REFERANDUM OLMAYACAK"

Dağlık Karabağ konusunda referandum yapılmasına asla rıza göstermeyeceklerini vurgulayarak, "Dağlık Karabağ'da referandum olmayacak. Biz müzakereler döneminde bunu kabul etmedik. Ve şimdi bölgenin büyük bölümünü geri almışken referandum söz konusu olamaz" dedi.

RUSYA, GÖZLEMCİ YERLEŞTİRMEK İSTEMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'a Rus askerlerini gözlemci olarak konuşlandırmak istediklerini söyledi. "Karabağ sorununun askeri çözümü kabul edilmez" diyen Lavrov, "Rus askeri gözlemcileri sevk etme kararını vermek Bakü ve Erivan'a kalmış" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Aliyev: Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü gönderilmesi konusunda Bakü, kendi koşullarını sunacak

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Haber Yorumları (17)
MECZUP: barış gücü karabağa girerse azeriler karabağın üstüne bir bardak su içsin barış gücü karabağa gelsin demek barış gücü maskesi altında emperyalist hıristiyan devletlerin karabağa girip azerilere bir santim bile toprak vermemesi demektir aliev ağzından çıkanı kulağı duymuyor hangi şartla olursa olsun barış gücü gelsin demek çok tehlikeli bir söylem
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MALATYALI: ALİYEV DİK DUR EĞİLME 30 YILIN TAZMİNATINIDA AL ASKERLER GEREĞİNİ SAHADA YAPIYOR SEN MASADA KAYBETME SAKIN
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FARKLI : İki taraf da çok ziyat verdi. Maddi manevi çok büyük kayıplara uğradılar. Azerbaycan, Alacağım dediği toplam arazinin yüzde 10''u kadarını alabildi. Ne kaçanda hal, ne kovalayanda mecal kalmadı. ! Vaziyet bu. Aslında Azerbaycan tarafı, savaşın 5. gününde bunu dile getirmişti. Önlerinde büyük güçte direnecek bir kuvvet kalmasa dahi, hızlı hareket edemiyorlar. Köy köy gezerek, mahmure, sek sek sekerek mahmure, bekler yuvada kuş gibi, cik cik öterek mahmure. İŞLERİ ZOR. ! Güçleri yetmeyecek. .
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