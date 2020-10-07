Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız

07.10.2020 14:48 | Son Güncelleme: 07.10.2020 15:17
Son Dakika! Putin'in

Son dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Askeri çatışmaların kritik aşaması sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız" diyerek Putin tarafından yapılan ateşkes çağrısına yanıt verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki sıcak çatışmaların bitmesi sonrası Ermenistan'la masaya oturabileceklerini söyledi. Aliyev, "Askeri ihtilafın sıcak aşaması bittikten sonra Ermenistan'la görüşmelere yeniden başlarız" dedi.

"TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK YAPMAYA HAKKI VAR"

Rusya televizyonuna konuşan Aliyev açıklamalarını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin ardından paylaştı. Aliyev ayrıca Türkiye'nin doğrudan arabuluculuk yapma hakkı bulunduğunu söyledi.

PUTİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Aliyev bugün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmüştü. İki lider, çatışmaların 11'inci gününde ilk kez bir telefon görüşmesi yapmıştı. Kremlin'den yapılan açıklamada, Aliyev'in Putin'i yaş gününü kutlamak için aradığı, iki liderin Dağlık Karabağ ihtilafını da ele aldığı belirtilmişti. Putin ise çatışmaların sona ermesi yönünde çağrı yapmıştı.

"ATEŞKES" ŞARTLARINI SIRALAMIŞTI

Aliyev, daha önce Paşinyan'a tek şartı olduğunu vurgulamış; "Topraklarımızdan çıkın. Ama sözde değil, eyleme dökün. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığınızı söyleyin. Azerbaycan halkından dileyin ve Karabağ'ın Ermenistan olmadığını söyleyin. Bize Ermenistan kuvvetlerinin işgal altındaki topraklardan çekilmesi için bir zaman çizelgesi versin. Bu yapıldığı taktirde ateşkes yeniden sağlanacaktır" demişti.

Haber Yorumları (3)
KARLIDAĞ: Karabağın tamamını almadan ateşkes yapılmamalı. Fırsat bu fırsak. Vur Azerbaycan gardaşım. Vur. .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MİS: KEDİLERE SÜT VERİN
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MİSAFİR: türk gibi başkan hedef karabağ geri dönüş yok
Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Özer Cem Yılmaz Seren Serengil Erdal Beşikçioğlu
Spor Falcao Arda Turan Erol Bulut Roland Garros Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Çocuk Rusya Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 15:17:26. #1.15#
title