Son dakika haberleri | Ayırmak istediği kavgada bıçaklanan Kıbrıs gazisi, kurtarılamadı (2) - Yeniden

Bir son dakika haberine göre O ANLARI ANLATTILARÇorum'da arkadaşının karıştığı kavgayı ayırmaya çalıştığı esnada göğsünden bıçaklanması sonucu yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Necati Aslan (70), Ulu Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.