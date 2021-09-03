Son dakika! Aydın'da traktörden düşen kadın öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Aydın'da traktörden düşen kadın öldü

Son dakika! Aydın'da traktörden düşen kadın öldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

T.A'nın (44) kullandığı 09 AFE 300 traktördeki Emine Soysal (60), Arslanlı Mahallesi'ndeki tarla yolunda düştü.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

T.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Soysal'ın tarlaya çalışmak için gittiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

Galata Köprüsü'nden hareket halindeki gemiye atlayan fenomen gözaltına alındı
Galata Köprüsü'nden hareket halindeki gemiye atlayan fenomen gözaltına alındı
Uzun süredir kavgalılardı! Mahallede karşılaştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdü
Uzun süredir kavgalılardı! Mahallede karşılaştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdü
Elektrik direğindeki kabloları kesen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Elektrik direğindeki kabloları kesen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hamid Karzai Meral Akşener Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Cem Yılmaz Hande Erçel
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Alper Yılmaz Burak Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika! Aydın'da traktörden düşen kadın öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 17:25:34. #1.14#

title