Son dakika! Aydın'da traktörden düşen kadın öldü
Son dakika haber: Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
T.A'nın (44) kullandığı 09 AFE 300 traktördeki Emine Soysal (60), Arslanlı Mahallesi'ndeki tarla yolunda düştü.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
T.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Soysal'ın tarlaya çalışmak için gittiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun