Son dakika! Aydın'da trafik kazası : 2 yaralı
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Son dakika! Aydın'da trafik kazası : 2 yaralı

Son dakika gündem haberi... Aydın'ın Germencik ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

25.08.2020 05:17 | Son Güncelleme: 25.08.2020 05:22

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mursallı Mahallesindeki kavşakta Behçet Kargan yönetimindeki 09 U 4538 plakalı kamyonet ile Osman Çullu yönetimindeki 10 ZN 936 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada Kargan ile beraberindeki Tahsin Yalçınkaya yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Kargan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine, Yalçınkaya ise Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı.

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Son dakika! Aydın'da trafik kazası : 2 yaralı

Kaynak: AA

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