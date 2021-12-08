Son Dakika | Aydın'da kazaya müdahale eden polis otomobilin çarpması sonucu yaralandı - Haberler
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Son Dakika | Aydın'da kazaya müdahale eden polis otomobilin çarpması sonucu yaralandı

Son Dakika | Aydın'da kazaya müdahale eden polis otomobilin çarpması sonucu yaralandı
AA / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafik kazasına müdahale etmeye çalışan polis memuru, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

NAZİLLİ, AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafik kazasına müdahale etmeye çalışan polis memuru, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Belediye Meydanı'nda meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek isteyen polis memuru Mustafa Bayaz'a, Günnür S. idaresindeki 20 R 4434 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Bayaz, yaralandı.

Polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

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AA / Mehmet Ali Cintosun - Son Dakika Haberleri

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