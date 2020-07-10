Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam konuşma yapacak Son dakika: Danıştay'ın Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesi ve Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirecek. Erdoğan'ın konuşma için saat olarak 20.53'ü seçmesi ise dikkat çekti.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştayda dava açtı. Davayı duruşmalı inceleyen Daire, 2 Temmuz'daki duruşmada tarafları dinledi. Duruşmanın ardından dosyayı inceleyen Danıştay 10. Daire kararını verdi. Daire, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. CUMHURBAŞKANI, 20.53'TE "MİLLETE SESLENİŞ" KONUŞMASI YAPACAK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından bu akşam 20.53'te Millete Sesnleniş konuşması yapacak. Erdoğan'ın konuşma saati olarak 20.53'ü seçmesi de dikkat çekti.