Son dakika: Ay'da su bulundu? Ay'da su nasıl bulundu? Ay'da su kim tarafından bulundu?
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Son dakika: Ay'da su bulundu? Ay'da su nasıl bulundu? Ay'da su kim tarafından bulundu?

26.10.2020 22:07 | Son Güncelleme: 26.10.2020 22:10
Son dakika: Ay'da su bulundu? Ay'da su nasıl bulundu? Ay'da su kim tarafından bulundu?

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ay'da su bulundu. Peki, Ay'da su nasıl bulundu? Ay'da su kim tarafından bulundu?

Ay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. NASA tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''Kızılötesi Astronomi Stratosfer Gözlemevi, Ay'ın güneşli yüzeyindeki su varlığını ilk kez doğruladı. Bu keşif, suyun ay yüzeyine dağılmış olabileceğini, soğuk ve gölgeli yerlerle sınırlı olmadığını gösteriyor.'' ifadesine yer verildi.

AY'DA SU NASIL BULUNDU?

NASA tarafından verilen bilgilerde; "Maryland merkezli Goddard Uzay Uçuş Merkezi çalışanları, Ay yüzeyinde hidroksil (OH) yerine su buzunun (H2O) olduğunu doğruladı. Ekip, suya özgü bir spektral izi tespit etmek ve atmosferden daha net bir görüş elde etmek için bir uçağa monte edilen SOFIA teleskopu aracılığı ile keşiflerini gerçekleştirdi.

Colorado Üniversitesi Astrofizik Profesörü Paul Hayne ve ekibi de NASA'ya ait bir uydu tarafından alınan kamera görüntülerini ve sıcaklık ölçümlerini kullanarak elde ettikleri sonuca göre, buz kütlelerinin yaklaşık 40 bin kilometrekare veya ay yüzeyinin kabaca yüzde 0.1'i oranında yer kapladığını açıkladı."

NASA sözlerine, "@SOFIATelecobe'u kullanarak, Ay'ın güneş ışığı alan tarafında ilk kez su tespit ettik. Henüz kaynak olarak kullanıp kullanamayacağımızdan emin değiliz ancak Ay'da su ile ilgili öğrendiklerimiz Artemis keşif planlarımız için anahtar niteliğinde. "devam etti.

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