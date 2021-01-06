Son Dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Moderna'nın koronavirüs aşısına onay verdi

Son dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer ve BioNTech'in ortak ürettiği koronavirüs aşısının ardından, ABD firması Moderna'nın geliştirdiği aşıya da onay verdi. Dün yapılan toplantıda aşıya onay çıkmamıştı.

Avrupa İlaç Ajansı(EUA) ABD'li ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen corona virüs aşının kullanımını onayladığını duyurdu.

AJANSIN ONAYI TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIYOR

Bununla birlikte ajansın onayı sadece tavsiye niteliği taşıyor. Kurumun, 27 ülkede aşının kullanımına yeşil ışık yakmasının ardından Avrupa Komisyonu'nun akşam saatlerinde Moderna aşısına nihai onayı vermesi bekleniyor.

ALMANYA 50 MİLYON DOZ ALACAK

Öte yandan, Almanya Sağlık Bakanlığı AB aracılığıyla 50 milyon doz Moderna aşısı alacağını duyurdu. Hollandalı yetkililer ise, aşının İngiltere'de orta çıkan ve 35'i aşkın ülkeye yayılan B117 adı verilen mutant virüse karşı etkili olabileceğini belirtti.

EN PAHALI AŞI OLACAK

Moderna aşısı, onaylanması durumunda AB tarafından satın alınan en pahalı aşı olacak. Pfizer-BioNTech aşısına doz başına 12 euro ödeyen Avrupa, Moderna aşısını doz başına 18 eurodan satın alacak. Aşılar 16 yaş ve üzeri Avrupa vatandaşlarına uygulanacak.

İLK TOPLANTIDA ONAY ÇIKMADI

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), Moderna tarafından üretilen koronavirüs aşısına onay verilmesi amacıyla gerçekleştirdiği toplantıda anlaşma sağlanamamıştı. Hollanda İlaç Değerlendirme Kurulu (MEB) Başkanı Ton de Boer'a göre, Moderna tarafından geliştirilen aşı konusunda, hala yanıtlanması gereken çok fazla soru var derken, toplantı bugüne ertelenmişti.