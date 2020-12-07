Avcılar'da su sayaçlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
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Avcılar'da su sayaçlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

07.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:56

Avcılar'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta çalıntı 5 su sayacı ve hırsızlık olaylarında kullanılan malzeme ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Avcılar'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta çalıntı 5 su sayacı ve hırsızlık olaylarında kullanılan malzeme ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Aralık'ta Denizköşkler Caddesi'nde düzenledikleri uygulamada bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada çalıntı 5 su sayacı ve hırsızlık olaylarında kullanılan malzeme bulunması üzerine araçtaki Mustafa K. (37) ve Sinan K. (29) gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada şüphelilerin, su sayaçlarını aynı gün Ambarlı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 4 dairesi ve 1 iş yerinden çaldıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Avcılar'da su sayaçlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Avcılar'da su sayaçlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Avcılar'da su sayaçlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Avcılar'da su sayaçlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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