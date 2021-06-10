"Ateş Çemberi" Güneş tutulması gerçekleşti
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"Ateş Çemberi" Güneş tutulması gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- "Ateş Çemberi" Güneş tutulması gerçekleşti Kuzey yarımkürede çok sayıda bölgeden görülebilen ve gök bilimcilerin "Ateş Çemberi" olarak adlandırdığı Güneş tutulması, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

- "Ateş Çemberi" Güneş tutulması gerçekleşti

BERLİN - Kuzey yarımkürede çok sayıda bölgeden görülebilen ve gök bilimcilerin "Ateş Çemberi" olarak adlandırdığı Güneş tutulması, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kuzey yarımküre, yılın ilk Güneş tutulmasına tanık oldu. Ay'ın Güneş'i tam kapatamayarak etrafında bir ateş çemberi oluşturması nedeniyle "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan tutulma bugün gerçekleşti. Tutulma sırasında Ay, Güneş'in yüzde 90'ını kapatırken, kalan kısmında ise ateş çemberini andıran ince ve parlak bir halka oluştu. Güneş tutulması, kuzey yarımkürede yer alan Almanya, İspanya, Kanada, Sibirya, İngiltere, Rusya'nın kuzeyi ve ABD'nin kuzeyinde izlenebildi. Almanya'da görülebilen kısmi tutulmada Güneş kızıla boyanırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu ülkelerde gün doğumu öncesinde, sırasında ve Güneş doğduktan kısa bir süre sonra görülebilen tutulma izleyenleri kendine hayran bıraktı.

"Ateş Çemberi" Güneş tutulması bu yılın ilk, 21. yüzyılın ise 16. Güneş tutulması oldu.

'Ateş Çemberi' Güneş tutulması gerçekleşti
'Ateş Çemberi' Güneş tutulması gerçekleşti
'Ateş Çemberi' Güneş tutulması gerçekleşti
'Ateş Çemberi' Güneş tutulması gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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