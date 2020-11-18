Ataşehir'de restoranda yangın, öğenci yurdunda panik
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Ataşehir'de restoranda yangın, öğenci yurdunda panik

18.11.2020 13:49 | Son Güncelleme: 18.11.2020 13:59
Ataşehir'de restoranda yangın, öğenci yurdunda panik

Ataşehir'de pandemi nedeniyle 8 aydır kapalı olan restoranın bodrum katında yangın çıktı.

Ataşehir'de pandemi nedeniyle 8 aydır kapalı olan restoranın bodrum katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle restoranın üst katında bulunan özel erkek öğrenci yurdunda kalanlar tahliye edildi.

Küçükbakkalköy Yolu Caddesi'ndeki restoranın alt katında bulunan mutfak ve deposunda öğle saatlerinde yangın çıktı. Restoranın üst katında bulunan erkek öğrenci yurdunda yangın nedeniyle panik yaşandı. Öğrenciler yurdu boşaltırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı. Pandemi nedeniyle 8 aydır kapalı olan restoranda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

YURTTA KALAN ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Restoranın üst katında bulunan özel erkek öğrenci yurdunda kalanlar yoğun duman nedeniyle hemen tahliye edildi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yurtta kalan bir öğrenci "Dumanı fark ettik, hemen dışarı çıktık. Yurtta kimse kalmadı, bir sıkıntı yok" diye konuştu. Restoranın sahibi Mustafa Aslan "Pandemi nedeniyle 8-9 aydır kapalıydı. İçeride kimse yoktu. Bodrum kattaki mutfak ve depodan elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz." diye konuştu.Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.


Ataşehir'de restoranda yangın, öğenci yurdunda panik
Ataşehir'de restoranda yangın, öğenci yurdunda panik
Ataşehir'de restoranda yangın, öğenci yurdunda panik
Ataşehir'de restoranda yangın, öğenci yurdunda panik
Ataşehir'de restoranda yangın, öğenci yurdunda panik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cengiz ÇOBAN

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