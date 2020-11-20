Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi
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Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi

20.11.2020 16:19 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:47

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir" denildi.

Ülke genelinde artan koronavirüs vakaları beraberinde yeni tedbirleri de getirdi. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı da kendi bünyesinde aldığı tedbir kararını açıkladı.

MSB SEVK TARİHLERİNİ ERTELEDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir. Duyuru metnine http://asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi
Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi
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