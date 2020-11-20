Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir" denildi.