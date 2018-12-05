Son Dakika! Askeriyede Fatih Bucak İçin Çekilen Video Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sosyal medyada paylaşılan ve bir asker koğuşunda çekildiği anlaşılan videodaki olayın Mart 2018'de Kars'ta bulunan bir birliğimizde meydana geldiği tespit edilmiş olup sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde bir grup asker, MHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak'a marşlı selam göndermişti.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLMUŞTU

Sosyal medyaya düşen görüntülerde rütbeli bir asker, koğuşta sıraya dizdiği askerlerle MHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak'a selam göndermişti. Yerinde sayan askerler, başlarındaki rütbeli asker eşliğinde söyledikleri marşla Bucak'a selam gönderdi. Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugayında çekildiği iddia edilen görüntülerde bir grup askerin yerinde sayarak, başlarındaki rütbeli askerle birlikte "Selam olsun Fatih Bucak" dedikleri görülmüştü.

BUCAK, "BİZ SEÇİME DEĞİL ÖLMEYE GELİYORUZ" DEMİŞTİ

Daha önce AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili aday adayı olan Bucak Aşireti'nin önde gelen isimlerinden Fatih Mehmet Bucak, MHP tarafından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye başkan adayı yapılmıştı. Adaylığıyla ilgili yerel bir televizyon kanalına konuşan Bucak, "Bir daha Bucak'ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar. Biz seçime değil ölmeye geliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Bucak

FATİH BUCAK KİMDİR?

Fatih Burak, 7 Temmuz 1968 yılında Siverek'de doğmuştur. 5 çocuklu bir ailenin oğludur. Yükseliş Koleji ve Gazi Üniversitesi mezunudur. 5 Yaşında Siverek'ten Ankara'ya taşınmışlar. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi ekonomi bölümü okumuştur. Babası Mehmet Celal Bucak, Adalet Partisi'nden 2 dönem Şanlıurfa milletvekilliği yaptı.Fatih Bucak'ın ilk evliliğinden Simirna Bucak ve ikinci evliliğinden Mehmet Celal Bucak adında oğlu dünyaya geldi. 1979 yılında babasının Bucak aşireti reisi olduğu zamanlarda terör örgütü PKK tarafından saldırıya uğramış ve bacağından yaralanmıştır. Ekonomiş ve aynı zamanda Urfa'nın önde gelen iş adamlarından olan Mehmet Bucak, çiftçilik ve tarımla da uğraşır. Bir süre Şanlıurfaspor Kulüp Başkanlığı da yapmıştır. 2015 yılında Şanlıurfa bağımsız milletvekili adayı, ardından Kasım 2015'de AK Parti'den aday adayı olmuştur.