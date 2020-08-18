Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu
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Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu

Son dakika: Aylardır siyasi krizin pençesinde bulunan Batı Afrika ülkesi Mali'de bir grup isyancı asker, üst düzey sivil ve askeri yetkilileri gözaltına alıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu. Bir hükümet sözcüsü, cumhurbaşkanı ile başbakanın tutuklandığını doğruladı.

18.08.2020 20:24 | Son Güncelleme: 18.08.2020 21:37

Mali'nin başkenti Bamako çevresinde sabah saatlerinden bu yana yaşanan askeri hareketliliğin ardından Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın alıkonuldu. Mali'de bir hükümet sözcüsü, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubakar Keita ile Başbakan Boubou Cisse'nin isyancı askerler tarafından tutuklandığına dair haberleri doğruladı.

CUMHURBAŞKANI'NIN NEREYE GÖTÜRÜLDÜĞÜ BİLİNMİYOR

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Keita, yerel saatle 16.30 civarında askerler tarafından Bamako'daki konutundan alındı. Keita'nın nereye götürüldüğü bilinmiyor. Kaynaklar, daha önce Keita'nın oğlu Karim Keita ve Başbakan Boubou Cisse ile bazı bakanların alıkonulduğunu doğrulamıştı.

MECLİS BAŞKANI VE BAKAN DA ALIKONULDU

Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'nin alıkonulduğu belirtildi. Keita'ya sadık olduğu bilinen Genelkurmay Başkanı Tieble Drame, Başbakan Boubou Cisse ve Cumhurbaşkanı Keita'nın oğlu Karim Keita'nın da askerlerin elinde olduğu iddia edildi.

HALK İSTİFA İSTİYORDU

Cisse, hükümetin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamayla diyalog çağrısında bulunmuştu. Ülkede mayıs ayından bu yana düzenlenen protestolarda Keita'nın istifası isteniyordu. Ülkede mayıstan bu yana düzenlenen Keita karşıtı gösterileri, Anayasa Mahkemesinin mart ve nisanda düzenlenen 2 turlu genel seçimin resmi sonuçlarını açıklarken, geçici sonuçlara göre seçilemeyen 31 vekilin kazandığını duyurması tetiklemişti.

SİVİL İTAATSİZLİK ÇAĞRISINDA BULUNULMUŞTU

Eski Yüksek İslam Konseyi (HCIM) Başkanı İmam Dicko'nun başını çektiği, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, 5 ve 19 Haziran'da yüz binlerce kişinin katılımıyla geniş çaplı protesto gösterisi yapmıştı. M5 RFP platformu, Keita'nın istifa etmeyeceğini duyurması üzerine, "gösteri ve sivil itaatsizlik" çağrısında bulunmuştu.

KEİTA, ANAYASA MAHKEMESİNİ FESHETMİŞTİ

Göstericiler, 10 Temmuz'da başlayan protestolarda, ulusal radyo ve televizyon binasını işgal ederek kentin ana yollarını kapatmış, çıkan olaylarda 11 kişi yaşamını yitirmiş, en az 124 kişi yaralanmıştı. Keita, tansiyonu düşürmek için Anayasa Mahkemesini feshetmişti.

ECOWAS ACİL TOPLANMIŞTI

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin liderleri, Mali'deki siyasi krize çözüm bulmak için 28 Temmuz'da video konferans yöntemiyle acil toplanmıştı. Toplantıda, Meclis Başkanı da dahil olmak üzere tartışmalı 31 milletvekilinin derhal istifa etmesi, Mali anayasasına uygun olarak Anayasa Mahkemesinin hızlı bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtilmişti. Bu karar üzerine 8 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Keita'nın imzaladığı kararnameyle Anayasa Mahkemesine 9 üye atanmış, üyeler 2 gün sonra yemin etmişti.

AB, MALİ'DEKİ DARBEYE KARŞI ÇIKTI

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Mali'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, darbenin hiçbir krize çözüm olamayacağını belirtti. Michel, Twitter hesabından, Mali'deki askeri hareketliliğe ilişkin açıklamada bulundu.

AB'nin gelişmeleri yakından takip ettiğinin altını çizen Michel, "Kriz ne kadar derin olursa olsun, darbe hiçbir zaman çözüm olmaz." değerlendirmesinde bulundu. Michel, AB'nin Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) krizden çıkış için attığı adımları tam desteklediğini ifade etti.

ÜLKELERDEN "KIŞLAYA DÖNÜN" ÇAĞRISI

Mali'nin başkenti Bamako çevresinde sabah saatlerinden bu yana yaşanan askeri hareketliliğin ardından, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), ülkede darbe girişiminde bulunan askerlere "kışlaya dönün" çağrısı yaptı. ECOWAS'tan yapılan yazılı açıklamada, anayasaya aykırı herhangi bir siyasi değişikliğe kesinle karşı oldukları bildirildi. Açıklamada, ECOWAS'ın ülkedeki krizin çözümü için Mali'nin seçilmiş hükümetine destek vermeye devam edeceği vurgulandı.

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Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu

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Haber Yorumları (8)
KAYA: fransa buralardan hqrac aliyor vermiyen baskanlar oldumu darbe yapip degistirmiye calisiyor tam somurgeci kafa çökmüşler 300 yildir afrika ya ama lafa geldimi mediniler insan haklari cart curt bunlarin yatacak yerler yok tam sahtekarlar rezillik
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HOCA: Allah belalarını verdi.
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MEMLEKETİM: Gercek darbe bu sekilde olur.
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