Son Dakika | Asırlık Çınar çocuklarıyla gurur duyuyor
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Son Dakika | Asırlık Çınar çocuklarıyla gurur duyuyor

Son dakika habere göre Malatya'nın Arguvan ilçesi nüfusuna kayıtlı olan asırlık çınar Mehmet Ali Özçelik, beş oğlu ve bir kızını okutup kendilerini iyi yetiştirmesi ve vatana hayırlı evlat olmalarından gurur duyuyor.

Son Dakika | Asırlık Çınar çocuklarıyla gurur duyuyor
12.08.2020 14:28 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:32

Malatya'nın Arguvan ilçesi nüfusuna kayıtlı olan asırlık çınar Mehmet Ali Özçelik, beş oğlu ve bir kızını okutup kendilerini iyi yetiştirmesi ve vatana hayırlı evlat olmalarından gurur duyuyor.

97 yaşındaki Mehmet Ali Özçelik isimli şahıs, yaz aylarında doğduğu Malatya'nın Arguvan ilçesinde yaşamını sürdürüyor. Hayatından memnun olan ve çocuklarını iyi yetiştirmesi ile mutlu olup gurur duyan Mehmet Ali Özçelik, "97 yaşındayım 5 oğlum bir kızım var. Ali Özçelik isimli oğlum, 1946 doğumlu. Emekli Hakim. Onursal Yargıtay Daire Başkanı oldu. Diğer oğlum Abidin Özçelik Doktor oldu. Kemal Özçelik isimli oğlum da Türk Hava Yollarında Emekli oldu. Çocuklarımdan Nazım Özçelik Öğretmen, Ahmet Özçelik ise Eczacı oldu. Kızım Fatma Özçelik de Emekli" ifadelerini kullandı.

Kısıtlı imkanları olmasına rağmen 6 çocuğunun de okutup hem kendilerine hem de vatana millete iyi bir evlat olmalarından gurur duyduğunu belirten Mehmet Ali Özçelik, "Bütün çocuklarımı okuttum. Hepsi pırıl pırıl, vatana millete hayırlı çocuklar oldular. Allah gönlüme göre verdi. Allah herkese böyle evlatlar nasip etsin" dedi.

Çocuklarının maaşlarında arttırdığı paraları kendisine gönderdiklerini ve kendisinin de ilçede okuyan durumu iyi olmayan öğrencilere dağıttığını vurgulayan yaşlı şahıs Özçelik, "Çocuklarım çok yardım severler. İl dışında çocuklarımın yanında kalıyorum. Yazın da benim çok ısrarım üzerine arada bir iki aylığın ada olsa köye gelip kalıyorum" şeklinde konuştu.

Yaşlı şahıs Özçelik'in akrabası olan Hasan Hüseyin Özçelik ise, "Yıllar önce köyüme döndüğümde Yargıtay 20. Hukuk Daire Başkanı Emekli Hakim Ali Özçelik adına Arguvan Belediyesi tarafından dikilen fidanların bugün kocaman olduğunu gördüm. Ayrıca köyümüzün değerli Hakimi Ali Özçelik'in ismi ilçede bir caddeye verilmesine de çok gururlandım ve duygulandım. Köyüme bir yazlık ev yapmaya karar verdim. Malatya dışında yaşayan gurbetçilere tavsiyem, gelin köyümüze birer yazlık ev yapalım" diye konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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