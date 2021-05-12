Son Dakika: Yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başlanacak
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Son Dakika: Yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başlanacak

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Son dakika: Koronavirüs salgınını yenebilmek için başlatılan aşılama çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Salgında en riskliler arasında bulunan sağlık çalışanlarına Bakan Koca'dan müjde geldi. Aşı programında yeni bir kademeye geçileceğini belirten Koca, yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmaya başlanacağını açıkladı.

Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir müjde geldi. Bakan Koca, aşı programında yeni bir kademeye geçildiğini belirterek, yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmaya başlayacağını bildirdi.

YARINDAN İTİBAREN RANDEVU ALABİLECEKLER

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başlanacak

TÜRKİYE'DE AŞILAMADA SON DURUM

Türkiye'de bugüne kadar 25 milyon 362 bin 395 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. 14 milyon 715 bin 618 kişiye ilk doz, 10 milyon 646 bin 777 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Son Dakika: Yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başlanacak
Son Dakika: Yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başlanacak
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Haber Yorumları (2)
HAYDAR KARAOĞLU: Pazarcılar taksiler polisler asilansin
Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
OĞUZHAN ŞENTÜRK: normal vatandaşı ( işçiler, marketçiler, bankacılar, esnaf, sigortacılar, emekçiler, işportacılar vb.) sürekli sokakta toplu taşımada olan kesimi aşılamadıgıniz muddetçe hep başa dönecegız )
Cevap Yaz 3 19 Yayından Kaldır
500
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