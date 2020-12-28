SON DAKİKA! Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret net 2.825 lira! 2021 Asgari ücret BRÜT ve NET ne kadar oldu?

SON DAKİKA! Asgari ücret ne kadar oldu? 2021 Asgari ücret BRÜT ve NET ne kadar oldu? İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısı bugün yapılıyor.

SON DAKİKA! 2021 yılında uygulanacak asgari ücret bugün belli oluyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını bugün gerçekleştiriyor. 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklayacak. İşte Asgari ücret ne kadar oldu? 2021 Asgari ücret BRÜT ve NET ne kadar oldu? ile ilgili detaylar..

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını bugün Türk-İş ev sahipliğinde yapacak. Ve asgari ücret zammı oranı açıklanacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira olduğunu açıkladı.

ASGARİ ÜCRET NET 2.825 LİRA

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü bugünkü toplantıda. 2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzere yapılan toplantıların dördüncüsü bugün saat 10.30'da başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı.Bu kapsamda 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira olduğunu açıkladı.