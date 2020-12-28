SON DAKİKA! Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret net 2.825 lira! 2021 Asgari ücret BRÜT ve NET ne kadar oldu?
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SON DAKİKA! Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret net 2.825 lira! 2021 Asgari ücret BRÜT ve NET ne kadar oldu?

28.12.2020 11:35 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:41
SON DAKİKA! Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret net 2.825 lira! 2021 Asgari ücret BRÜT ve NET ne kadar oldu?

SON DAKİKA! Asgari ücret ne kadar oldu? 2021 Asgari ücret BRÜT ve NET ne kadar oldu? İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısı bugün yapılıyor.

SON DAKİKA! 2021 yılında uygulanacak asgari ücret bugün belli oluyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını bugün gerçekleştiriyor. 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklayacak. İşte Asgari ücret ne kadar oldu? 2021 Asgari ücret BRÜT ve NET ne kadar oldu? ile ilgili detaylar..

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını bugün Türk-İş ev sahipliğinde yapacak. Ve asgari ücret zammı oranı açıklanacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira olduğunu açıkladı.

ASGARİ ÜCRET NET 2.825 LİRA

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü bugünkü toplantıda. 2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzere yapılan toplantıların dördüncüsü bugün saat 10.30'da başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı.Bu kapsamda 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira olduğunu açıkladı.

2005 yılı asgari ücretNet: 350.15 TL
Brüt: 488.70 TL
2006 yılı asgari ücretNet: 380.46 TL
Brüt: 531 TL
2007 yılı asgari ücretNet: 403.03 TL
Brüt: 562.50 TL
2008 yılı asgari ücretNet: 481.55 TL
Brüt: 608.40 TL
2009 yılı asgari ücretNet: 527.13 TL
Brüt: 666 TL
2010 yılı asgari ücretNet: 576.57 TL
Brüt: 729 TL
2011 yılı asgari ücretNet: 629.96 TL
Brüt: 796.50 TL
2012 yılı asgari ücretNet: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2013 yılı asgari ücretNet: 773.01 TL
Brüt: 978.60 TL
2014 yılı asgari ücretNet: 846 TL
Brüt: 1,071 TL
2015 yılı asgari ücretNet: 949.07 TL
Brüt: 1,201.50 TL
2016 yılı asgari ücretNet: 1,300.99 TL
Brüt: 1,647 TL
2017 yılı asgari ücretNet: 1,404.06 TL
Brüt: 1,777.50 TL
2018 yılı asgari ücretNet: 1,603 TL
Brüt: 2,029 TL
2019 yılı asgari ücretNet:2.020 TL
Brüt:2.558 TL
2020 yılı asgari ücretNet: 2.324 TL
Brüt: 2.943 TL
2021 yılı asgari ücret Brüt 3.557 TL
Net: 2.825 TL
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