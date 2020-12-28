SON DAKİKA! Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret net 2.825 lira! 2021 Asgari ücret BRÜT ve NET ne kadar oldu?
SON DAKİKA! Asgari ücret ne kadar oldu? 2021 Asgari ücret BRÜT ve NET ne kadar oldu? İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısı bugün yapılıyor.
SON DAKİKA! 2021 yılında uygulanacak asgari ücret bugün belli oluyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını bugün gerçekleştiriyor. 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklayacak. İşte Asgari ücret ne kadar oldu? 2021 Asgari ücret BRÜT ve NET ne kadar oldu? ile ilgili detaylar..
ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!
Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını bugün Türk-İş ev sahipliğinde yapacak. Ve asgari ücret zammı oranı açıklanacak.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira olduğunu açıkladı.
ASGARİ ÜCRET NET 2.825 LİRA
Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü bugünkü toplantıda. 2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzere yapılan toplantıların dördüncüsü bugün saat 10.30'da başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı.Bu kapsamda 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira olduğunu açıkladı.
|2005 yılı asgari ücret
|Net: 350.15 TL
|Brüt: 488.70 TL
|2006 yılı asgari ücret
|Net: 380.46 TL
|Brüt: 531 TL
|2007 yılı asgari ücret
|Net: 403.03 TL
|Brüt: 562.50 TL
|2008 yılı asgari ücret
|Net: 481.55 TL
|Brüt: 608.40 TL
|2009 yılı asgari ücret
|Net: 527.13 TL
|Brüt: 666 TL
|2010 yılı asgari ücret
|Net: 576.57 TL
|Brüt: 729 TL
|2011 yılı asgari ücret
|Net: 629.96 TL
|Brüt: 796.50 TL
|2012 yılı asgari ücret
|Net: 701.13 TL
|Brüt: 886.50 TL
|2013 yılı asgari ücret
|Net: 773.01 TL
|Brüt: 978.60 TL
|2014 yılı asgari ücret
|Net: 846 TL
|Brüt: 1,071 TL
|2015 yılı asgari ücret
|Net: 949.07 TL
|Brüt: 1,201.50 TL
|2016 yılı asgari ücret
|Net: 1,300.99 TL
|Brüt: 1,647 TL
|2017 yılı asgari ücret
|Net: 1,404.06 TL
|Brüt: 1,777.50 TL
|2018 yılı asgari ücret
|Net: 1,603 TL
|Brüt: 2,029 TL
|2019 yılı asgari ücret
|Net:2.020 TL
|Brüt:2.558 TL
|2020 yılı asgari ücret
|Net: 2.324 TL
|Brüt: 2.943 TL
|2021 yılı asgari ücret
|Brüt 3.557 TL
|Net: 2.825 TL