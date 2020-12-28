Son dakika: Asgari ücret ne kadar oldu? 2021 Askeri ücret ne kadar oldu? Agi nedir?

Son dakika: Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ne kadar oldu? Asgari ücret ne kadar oldu? 2021 Askeri ücret ne kadar oldu? Agi nedir?

Son dakika: Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ne kadar oldu? Asgari ücret ne kadar oldu? 2021 Askeri ücret ne kadar oldu? Agi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret brüt 3577 lira, net 2825 lira oldu. Asgari ücret komisyonu toplantısında alınan karara göre 2021 yılı için Asgari ücret brüt 3.577 lira net 2.825 lira oldu. Asgari ücret yüzde 2,1.56 arttı.

AGİ NE KADAR OLDU?

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü bugünkü toplantıda. 2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzere yapılan toplantıların dördüncüsü bugün saat 10.30'da başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı.

Bu kapsamda 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira olduğunu açıkladı.

Asgari ücret brüt : 3.577 lira

Asgari ücret net : 2.825 lira

AGİ NEDİR?

Alışverişlerde toplanan fiş ve faturaların yer aldığı vergi iade zarfları, 2007 yılından sonra yerini AGİ'ye bıraktı. Buna göre, Asgari Geçim İndirimi yani AGİ, medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

2021 AGİ NE KADAR?

Bekar: 268,162 TL

Evli eşi çalışmayan: 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu: 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu: 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu: 456,12 TL

Evli eşi çalışan: 268,162 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 348,80

Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 456,12 TL

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre şekillenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur. Bu oranların toplamı ise %85'i geçemez.