Son dakika! Asfalt çalışmaları başladı Son dakika güncel haberi: Yeni asfalt sezonuna güçlü bir şekilde hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yeni asfalt sezonuna güçlü bir şekilde hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Akhisar'a bağlı Akkocalı, Kurtulmuş, Kobaşdere ve Başlamış mahallelerinin yoğun olarak kullandığı 11 kilometrelik yolda asfalt çalışmaları başladı.

Bir yandan korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında çalışmalarını kararlılıkla yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan vatandaşların ihtiyacı olan hizmetleri yerine getirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bu doğrultuda yeni asfalt sezonuna güçlü bir şekilde hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da Akkocalı, Kurtulmuş, Kobaşdere ve Başlamış mahallelerinin yoğun olarak kullandığı yolda asfalt çalışmaları başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Akhisar Muhtalık İşleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin ve Akhisar Şantiye Sorumlusu Murat İpek ile birlikte gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu'ya incelemeleri esnasında mahalle muhtarları da eşlik etti.

"Güçlendirme ve genişletme çalışması yapılıyor"

Asfalt çalışmaları hakkında bilgi veren Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yol yapım ve onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini belirtti. Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda bu asfalt sezonunu çok etkin bir şekilde geçirmeyi planlıyoruz. Kendisinin de deklare ettiği üzere yaklaşık bin kilometrelik sathi kaplama plan programımız hazır durumda ve bu program dahilinde çalışmalarımıza başladık. Bu program kapsamında Akhisar ilçemizde Başlamış, Kurtulmuş ve Akkocalı mahallelerimize hizmet vermekte olan yaklaşık 11 kilometrelik bir güzergah üzerinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Öncelikle yol zemininde güçlendirme çalışması ve genişletme çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu sırada seneler boyu yolun bozulmasına neden olan su geçişlerini de yapmaya gayret gösteriyoruz. Zeminin tamamıyla güçlendirilmesi ve su geçişlerinin yapılmasına müteakip de sathi kaplamasına başlayacağız" dedi.

"Kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız"

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt sezonuna güçlü bir şekilde hazırlandığını ifade eden Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Yaklaşık 1.5 milyon tonluk malzeme alım ihalesi tamamlandı ve 1.5 milyon ton yol yapım malzemesine müteakiben 100 araçlık araç ekipman parkımızla bu sene sathi kaplama sezonuna start vermeye hazırlanıyoruz. Bu güzergah, Akhisar'ın 3 büyük mahallesine hizmet vermekle birlikte tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksek bir bölge. Akhisar ilçesinde de ciddi olarak bu bölge trafik hacminin yoğun olduğu bir güzergah. Kısa bir zamanda zemin çalışmalarını bitip kaplamaları da yapacağız. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çalışmalarımızı da en kısa zamanda tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Bölgede başlayan asfalt çalışması hem mahalle muhtarlarını hem de vatandaşları oldukça memnun etti. Akkocalı Mahalle Muhtarı İsa Alkan, "Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Burada çalışmalar devam ediyor. Çok güzel. Şu anda havaalanı gibi yol. Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun. Çalışanlarından emeği geçen herkesten" ifadelerini kullanırken, Kobaşdere Mahalle Muhtarı Burhan Aktürk ise, "Cengiz Ergün Başkanımıza teşekkür ederiz, altyapı olsun, içme suyu asfalta varana köyümüze verdiği hizmetlerden dolayı Allah razı olsun. Arkadaşlarımız canla başla çalışmalarını yapıyor. Çok memnunuz ve teşekkür ederiz Cengiz Başkanımıza" diye konuştu. Kurtulmuş Mahalle Muhtarı Mehmet Eren de, "Şu anda bu çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tüm emeği geçen personeline ve köyümüz adına herkese teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA