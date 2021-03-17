Son dakika... Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın
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Son dakika... Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın

17.03.2021 15:06 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:13
Son dakika... Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın

Gelen son dakika haberine göre Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde bugün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde bugün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15'e yakın ev yanarken, yangını söndürmek üzere Yusufeli İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'nün arazözleri müdahale ediyor. - ARTVİN

Son dakika... Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın
Son dakika... Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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