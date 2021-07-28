Son Dakika! Artvin'deki selde kaybolan kamyon şoförü Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika! Artvin'in Arhavi ilçesinde aşırı yağışlara bağlı meydana gelen sel felaketinde kaybolan kamyon şoförü Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı. 22 Temmuz'da kaybolan Yiğit'in cansız bedeni, kaybolduğu yerden 10 kilometre aşağıda dere yatağında bulundu.

Artvin'in Arhavi ilçesinde 21 Temmuz'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan aşırı yağış sonucu bölgede sel ve su baskınları meydana geldi. Arhavi deresi taştı, ilçe merkezi ve köy yolları olumsuz etkilendi. Çok sayıda vatandaş ise evlerinden tahliye edildi.

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