Son Dakika! Artvin'deki selde kaybolan kamyon şoförü Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı
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Son Dakika! Artvin'deki selde kaybolan kamyon şoförü Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! Artvin'in Arhavi ilçesinde aşırı yağışlara bağlı meydana gelen sel felaketinde kaybolan kamyon şoförü Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı. 22 Temmuz'da kaybolan Yiğit'in cansız bedeni, kaybolduğu yerden 10 kilometre aşağıda dere yatağında bulundu.

Artvin'in Arhavi ilçesinde 21 Temmuz'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan aşırı yağış sonucu bölgede sel ve su baskınları meydana geldi. Arhavi deresi taştı, ilçe merkezi ve köy yolları olumsuz etkilendi. Çok sayıda vatandaş ise evlerinden tahliye edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Artvin'deki selde kaybolan kamyon şoförü Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı
Beklenen şiddetli yağışın ardından Arhavi ilçe merkezinde sokaklar yine göle döndü
Beklenen şiddetli yağışın ardından Arhavi ilçe merkezinde sokaklar yine göle döndü
Artvin'deki selde boğulmak üzere olan vatandaş son anda böyle kurtarıldı
Artvin'deki selde boğulmak üzere olan vatandaş son anda böyle kurtarıldı
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Son Dakika! Artvin'deki selde kaybolan kamyon şoförü Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı - Haberler
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