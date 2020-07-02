Son Dakika: Arsuz'da orman yangını (2) Son dakika haberine göre Hatay'ın Arsuz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Beyköy mevkisindeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ve çok sayıda yer ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA