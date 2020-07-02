Son Dakika: Arsuz'da orman yangını (2)
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Son Dakika: Arsuz'da orman yangını (2)

Son dakika haberine göre Hatay'ın Arsuz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

02.07.2020 16:44 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:26

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Beyköy mevkisindeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ve çok sayıda yer ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

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Son Dakika: Arsuz'da orman yangını (2)

Kaynak: AA

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