Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı resmi törenle karşıladı
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı resmi törenle karşıladı

06.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:54

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çıkışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamlaması Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın bulunduğu makam aracına süvarilerin protokol kapısına kadar eşlik etmesi Cumhurbaşkanı Recep...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamlaması

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın bulunduğu makam aracına süvarilerin protokol kapısına kadar eşlik etmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı karşılaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk başkbakan Rama'nın tören alanındaki yerlerini almaları

İki ülkenin milli marşlarının çalınması

Rama'nın Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamlaması

İki ülke heyetlerinin takdimi

Merdivenlerde gazetecilere poz vermeleri ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı resmi törenle karşıladı.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı resmi törenle karşıladı
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı resmi törenle karşıladı
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı resmi törenle karşıladı
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı resmi törenle karşıladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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