Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı resmi törenle karşıladı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çıkışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamlaması Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın bulunduğu makam aracına süvarilerin protokol kapısına kadar eşlik etmesi Cumhurbaşkanı Recep...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çıkışı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamlaması
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın bulunduğu makam aracına süvarilerin protokol kapısına kadar eşlik etmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı karşılaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk başkbakan Rama'nın tören alanındaki yerlerini almaları
İki ülkenin milli marşlarının çalınması
Rama'nın Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamlaması
İki ülke heyetlerinin takdimi
Merdivenlerde gazetecilere poz vermeleri ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı resmi törenle karşıladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren