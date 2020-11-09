Son dakika: Arjantin'de hükümet karşıtı gösteriler

Gelen son dakika haberlerine göre BUENOS Arjantin'in çeşitli şehirlerinde Devlet Başkanı Alberto Fernandez hükümetine karşı gösteriler düzenlendi.

BUENOS Arjantin'in çeşitli şehirlerinde Devlet Başkanı Alberto Fernandez hükümetine karşı gösteriler düzenlendi.

Başkent Buenos Aires'in merkezindeki Obelisco dikilitaşında "Özgürlük, adalet ve anayasa" başlığıyla toplanan göstericiler, Arjantin bayrağı taşıyarak "banderazo" isimli protesto gösterisi düzenledi.

Ellerinde pankartlar taşıyan göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı, gösteriye arabasıyla katılan protestocular ise Buenos Aires'in ana caddelerinde konvoylar oluşturup korna çaldı.

Protestocular, hükümetin satın almayı planladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını ve eski Devlet Başkanı ve şimdiki Devlet Başkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner'ın yolsuzluk davalarından kurtulmasını sağladığını savunduğu yargı reformunu protesto etti.

Öğlen saatlerinde başlayan gösteriler, Buenos Aires'in yanı sıra Cordoba Rosario, Mar del Plata, Mendoza ve San Carlos de Bariloche şehirlerinde de düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik