Son dakika... Apartmanın 5. katından düşen adam öldü
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Son dakika... Apartmanın 5. katından düşen adam öldü

Son dakika... Apartmanın 5. katından düşen adam öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Niğde'de apartmanın 5. katında bulunan dairenin balkonundan düşen şahıs, hayatını kaybetti.

Niğde'de apartmanın 5. katında bulunan dairenin balkonundan düşen şahıs, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Yeşilburç köyü yolunda bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Sinan Yalçıner (66), henüz belirlenemeyen bir sebeple 5. kattaki balkondan zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Yalçıner'in öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Son dakika... Apartmanın 5. katından düşen adam öldü
Son dakika... Apartmanın 5. katından düşen adam öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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