Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz'da başlayan Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınların kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde devam eden orman yangınları 10. gününde nihayet kontrol altına alındı. Türkiye 28 Temmuz'dan beri dört bir yanda çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için canla başla çalışırken, yangından en fazla etkilenen ilçelerden biri olan Manavgat'a ilişkin güzel haberi Twitter hesabından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli verdi.

"ORMANIN KAHRAMANLARINI YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Bakan Pakdemirli, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden #OrmanınKahramanları'nı yürekten kutluyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YANGINLARLA İLGİLİ DETAYLI BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da orman yangınlarındaki son durum hakkında bilgi verdi. Erdoğan, "44 ilimizde çıkan 208 orman yangınının 196'sı kontrol altına alınmış vaziyette, 5 ilde 12 yangın ise sürüyor" ifadelerini kullandı. Yanan alanların imara açılacağı iddialarına da sert çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet yangına nasıl körükle gideriz bunun hesabında" dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"28 Temmuz'da başlayan yangın süreci, 9 günü aşmış vaziyette ve 44 ilimizde çıkan 208 orman yangının 196'sı kontrol altına alındı. 5 ilimizde 12 yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bu konuyla ilgili Azerbaycan'ı zikretmek durumundayım. İlham Aliyev kardeşimizle telefon görüşmesi yaptık. 600'ü aşkın yetişmiş itfaiyeci göndermiş durumdalar. Bunu artırabiliriz. 100 kadar itfaiyeci daha gelecek. 16 amfibik uçak çalışmalara devam ediyor. Ukrayna'dan gelen gece görüşlü olmanın ötesinde, gece söndürme kabiliyeti olan 5 helikopter var. Bunlar 24 saat çalışacak.

"YANGIN MAHALİNE GÖREVLİ OLMAYANLAR ALINMAYACAK"

56 helikopter, 9 İHA, 850 arazöz, 150 iş makinesi çalışıyor. Termik santraldeki gelişmeler olumlu istikamette. 5 bin 350 personelle etkin mücadele ediyoruz. Yangın mahaline görevli olmayan alınmayacaktır. Bu işi bilmeyenlerle mücadele etmek başımızı başka sıkıntılar, yaralanmalar başımıza gelebilir. Onları oraya almayacağız."