Son Dakika: ANTALYA Emekli vali Cansever, son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: ANTALYA Emekli vali Cansever, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri: Emekli vali Cansever, son yolculuğuna uğurlandıAntalya'da bir dönem emniyet müdürlüğü yapan ve dün yaşamını yitiren emekli vali Mehmet Canseven (75), kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

24.06.2020 16:00 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:42

Emekli vali Cansever, son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da bir dönem emniyet müdürlüğü yapan ve dün yaşamını yitiren emekli vali Mehmet Canseven (75), kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet Canseven için Uncalı mezarlığında tören düzenlendi. Törene Canseven'in yakınlarının yanı sıra, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, protokol ve emekli emniyet müdürleri ile sevenleri katıldı. Canseven'in Artvin, Balıkesir, Antalya ve Ankara il emniyet müdürlüğü görevlerinden sonra 1993 ile 1996 yılları arasında Elazığ, 1996 ile 2000 yılları arasında Edirne valilikleri görevlerinde bulunduğu, emekli olduktan sonra Antalya'ya yerleştiği belirtildi.

Son Dakika: ANTALYA Emekli vali Cansever, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı Haber
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum Haber
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek Haber
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Günlük burç yorumları 24 Haziran 2020 Çarşamba
Günlük burç yorumları 24 Haziran 2020 Çarşamba
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Camiler 100 gün sonra tekrar toplu ibadete açıldı
Camiler 100 gün sonra tekrar toplu ibadete açıldı
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
Aşk-ı Memnu'daki Bihter Ziyagil karakteri, 10. ölüm yıl dönümünde Twitter'da anıldı
Aşk-ı Memnu'daki Bihter Ziyagil karakteri, 10. ölüm yıl dönümünde Twitter'da anıldı
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken 'kırmızı kravat' detayı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
Kirveler arasında çıkan kavgada bir kişi kalp krizinden hayatını kaybetti
Kirveler arasında çıkan kavgada bir kişi kalp krizinden hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Berat Albayrak Meral Danış Beştaş
Magazin Barış Yöş Seda Sayan Ebru Gündeş Ezgi Eyüboğlu
Spor Serdar Aziz Bülent Uygun Yılmaz Vural Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Su Sel Kadın Esenyurt
Şu an buradasınız: Son Dakika: ANTALYA Emekli vali Cansever, son yolculuğuna uğurlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 16:55:39. #1.14#
title