Son dakika... Antalya'daki trafik kazasında ölen üniversite öğrencisinin cenazesi teslim alındı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'da minibüsle motosikletin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Antalya'da minibüsle motosikletin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki kavşakta dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, minibüsle çarpışarak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Ali Aydın'ın (21) cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerinin ardından babasına teslim edildi.
Ayakta durmakta zorlandığı görülen babaya, Aydın'ın arkadaşları destek oldu.
Cenazenin Denizli'de toprağa verileceği öğrenildi.
Kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali Aydın'ın motosikletini 19 gün önce satın aldığı öğrenildi.
Ali Aydın (21) yönetimindeki 07 ANH 603 plakalı motosiklet, Karşıyaka Mahallesi'ndeki kavşakta, İ.K. idaresindeki 07 MDM 97 plakalı minibüs ile çarpışmıştı
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Aydın kaza yerinde hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş