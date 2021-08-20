Son dakika... Antalya'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Tokatlı itfaiyeciler yaşadıklarını anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Antalya'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Tokatlı itfaiyeciler yaşadıklarını anlattı

Son dakika... Antalya'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Tokatlı itfaiyeciler yaşadıklarını anlattı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Antalya'daki orman yangınına müdahale eden ekipler arasında bulunan Tokat Belediyesi itfaiye ekibi, yaşadıklarını anlattı.

Antalya'daki orman yangınına müdahale eden ekipler arasında bulunan Tokat Belediyesi itfaiye ekibi, yaşadıklarını anlattı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun talimatıyla Antalya'daki orman yangınında söndürme çalışmalarına katılan 5 kişilik itfaiye ekibi, çalışmaların tamamlanmasının ardından Tokat'a döndü.

İtfaiye görevlisi Tayfun Akpınar, AA muhabirine, Tokat Belediyesinde 11 yıldır görev yaptığını söyledi. Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına katıldıklarını belirten Akpınar, "Oraya gittiğimizde Antalya'nın birçok yerinde orman yangını vardı. Araç gereç sıkıntısı yoktu. Medyada, 'Helikopter yok' deniyordu. Biz şahit olduk, aynı anda 8-9 helikopteri havada gördüm. Bayanlar evlerinden gelmişler, yemek yapıyorlar. İnsanlar ceplerinden bir şeyler harcayarak itfaiyecilere ve çalışanlara destek olmaya çalışıyor. Devlet ve millet orada el ele idi. Orada canla başla mücadele verildi. Allah'a şükür, insanların duası ve çalışmalarla yangın bastırıldı. İnşallah halkımızın, devletimizin başına bir daha gelmez." ifadelerini kullandı.

İtfaiyeci Mehmet Kaya da mesleğini 22 yıldır yaptığını anlatarak "Yangında söndürme çalışmalarına katılmak üzere Antalya'ya gittik. Eleştirmek kolay ama devletin bütün imkanlarını orada gördüm ben. Bütün millet el ele, el birliği ile çalıştık." dedi.

İtfaiye görevlisi İsmail Güven ise yangın söndürme çalışmalarında insanların tam bir seferberlik halinde olduğunu vurgulayarak "Anadolu'nun her yerinden oraya itfaiye araçları gelmişti. Devlet orada birlik olmuştu tam. Helikopterinden, uçağından her şey oradaydı. Yangını söndürmek için tam seferberlik hali vardı, tam birlik ortamı vardı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

ARNAVUTKÖY'DE FOTOĞRAF ÇEKEYİM DERKEN DEFİNECİLERİN KAZDIĞI KUYUYA DÜŞTÜ
ARNAVUTKÖY'DE FOTOĞRAF ÇEKEYİM DERKEN DEFİNECİLERİN KAZDIĞI KUYUYA DÜŞTÜ
Manavgat'taki yangında vücudu yanan ve yaşamından umut kesilen boğa hayata döndü
Manavgat'taki yangında vücudu yanan ve yaşamından umut kesilen boğa hayata döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Aleyna Tilki Armağan Çağlayan
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Alex Teixeira Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika... Antalya'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Tokatlı itfaiyeciler yaşadıklarını anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 12:10:29. #1.16#

title