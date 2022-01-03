Son Dakika | Antalya'da yanan evlerinden eşyalarını kurtarmaya çalışan 4 kişilik aile hastanelik oldu - Haberler
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Son Dakika | Antalya'da yanan evlerinden eşyalarını kurtarmaya çalışan 4 kişilik aile hastanelik oldu

Son Dakika | Antalya'da yanan evlerinden eşyalarını kurtarmaya çalışan 4 kişilik aile hastanelik oldu
AA / Mustafa Çiftçi - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'da evlerinde çıkan yangından eşyalarını kurtarmaya çalışan 4 kişilik aile dumandan etkilendi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da evlerinde çıkan yangından eşyalarını kurtarmaya çalışan 4 kişilik aile dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Kepez ilçesine bağlı Beşkonaklar Mahallesi'nde Cemil Dürgen'e ait tek katlı evde yangın çıktı.

Alevlerin evi sarması üzerine Dürgen, eşi Semire, oğulları Kadir M. ile Semir M. kendilerini bahçeye attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Bu sırada yangından eşyalarını kurtarmak için eve giren Cemil Dürgen, eşi ve çocukları dumandan etkilendi.

Aileye ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı. Hastaneye sevk edilen baba Cemil Dürgen ile oğlu Kadir M'nin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Semire M. ve diğer oğluna da ayakta müdahale edildi.

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AA / Mustafa Çiftçi - Son Dakika Haberleri

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