Son dakika: Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika habere göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beşkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşkonak istikametinden Taşağıl istikametine seyir halindeki Adem Çağlar'ın kullandığı 07 GUC 73 plakalı otomobil, Sağrin Mahallesinde 10 metre yükseklikten yolun sağında bulunan şarampole devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Emine Çağlar olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü Adem Çağlar, çocukları Beyza Çağlar ve Yusuf Çağlar ile Arzu İrem Şimşek yaralandı. Serik ve Antalya'da bulunan hastanelere kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Adem Çağlar'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. - ANTALYA

Son dakika: Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika: Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
7 ay arayla annesini ve nişanlısını kaybeden pilotun yürek yakan vasiyeti: Organlarımı onlar adına bağışlayacağım

7 ay arayla annesini ve nişanlısını kaybeden pilotun yürek yakan vasiyeti: Organlarımı onlar adına bağışlayacağım

 Kağıthane'de otomobilde kurşun yağmuruna tutulan kadın hayatını kaybetti

Kağıthane'de otomobilde kurşun yağmuruna tutulan kadın hayatını kaybetti

 5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, nasıl kurtulduğunu anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti

5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, nasıl kurtulduğunu anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Binali Yıldırım Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Esra Erol Oğuzhan Koç Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil
Spor Balotelli Mesut Özil Stefan Kuntz Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 21:29:40. #1.17#