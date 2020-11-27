Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu
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Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu

27.11.2020 13:58 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:29

Antalya'da bir markette hırsızlık yaptıktan sonra kaçan şahıs duyarlı bir vatandaşın atik davranmasıyla birlikte yakalandı. Arkadaşlarıyla birlikte oturan genç "Hırsız var yakalayın" seslerini duyunca kaçan hırsızı uçan tekme atarak etkisiz hale getirdi. Olay çevredeki güvenlik kamerasıyla kayıt altına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 127 Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda alınan ilk bilgilere göre, kuaför dükkanı önünde masada oturan Rasim Torlak, Ramazan Karakaş ve Çiyager Parıltı, vatandaşların, "Hırsız var yakalayın" sözleriyle dönüp arkalarına baktı. Hırsızın kaçtığını gören Çiyager Parıltı hızlıca yerinden kalktı ve kaçan hırsızı uçan tekmeyle etkisiz hale getirdi.

ÖNCE YAKALADI SONRA DARBEDİLMESİNİ ENGELLEDİ

Daha sonra hırsızı kolundan tutan Parıltı şahsın kaçmasına izin vermedi. Market çalışanları ve vatandaşlar hırsızı darbetmeye başlayınca Parıltı, bu kez de hırsızı kalabalığın elinden aldı. Marketten kaşar, içecek ve gıda maddesi çalan hırsız ise polis ekiplerine teslim edildi.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde gençlerin gelen sese dönüp bakması, Çiyager Parıltı'nın kaçan hırsıza uçan tekme atması görüldü. Hırsıza, vatandaşların tepki gösterdiği anlar da kameraya yansıdı.

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"TACİZCİ SANDIK İLK BAŞTA"

Arkadaşlarıyla işletme önünde oturduklarını anlatan Çiyager Parıltı, "Bir anda kadınların bağırdığını duyduk. 'Yakalayın yakalayın adamı' diye bağırıyorlardı. Tacizci sandık ilk başta. Biz de direkt koştuk adamı tekme atarak etkisiz hale getirdim. Her şey bir anda gelişti. Sonra hırsızlık yaptığını öğrendim. Burada adamı dövmeye başladılar. Sonra bir de dövenlerin elinden kurtardık. Aldığı ürünlerin parasını vermeyi teklif ettik ama market çalışanları polise teslim ettiler" dedi.

"CAM DA KIRILSAYDI İYİLİK YAPACAĞIZ DERKEN ZARARA GİRECEKTİK "

Uçan tekme ile hırsızı yakaladığını dile getiren Parıltı, "O da ben de hareket ediyordum. Tam vuramadım ama yine de engelledim. Allah'tan adamın çarptığı cam kırılmadı. Cam da kırılsaydı iyilik yapacağız derken 2-3 bin TL zarara girecektik" diye konuştu.

Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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