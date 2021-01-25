Son dakika... Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 47 gözaltı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 47 gözaltı (2)

25.01.2021 16:28 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:32
Son dakika... Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 47 gözaltı (2)

Gelen son dakika haberine göre TUTUKLANDILARAntalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde, jandarmanın eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen 25 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDILAR

Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde, jandarmanın eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen 25 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerin tamamı 'uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Feyza Aktan Aleyna Tilki Demet Özdemir Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Ersun Yanal Serdar Aziz Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Rus Aralık İntihar İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 47 gözaltı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 16:34:51. #1.14#
title