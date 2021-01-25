Son dakika... Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 47 gözaltı (2)

Gelen son dakika haberine göre TUTUKLANDILARAntalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde, jandarmanın eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen 25 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDILAR

Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde, jandarmanın eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen 25 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerin tamamı 'uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU