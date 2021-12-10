Emekli öğretmen, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Sabaha kadar başında beklemiş - Haberler
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Emekli öğretmen, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Sabaha kadar başında beklemiş

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da, 63 yaşındaki emekli öğretmen Gülsenem Yılmaz, kocası tarafından bıçaklanacak öldürüldü. Katil zanlısı kocanın gece öldürdüğü eşinin başında sabaha kadar beklediği ve hava aydınlanınca polise teslim olduğu öğrenildi.

Feci olay, Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi 70 Sokak üzerindeki bir sitenin 3. katında yaşandı. İşsiz olduğu öğrenilen Talat Y. (64), dün gece eşi Gülsenem Yılmaz ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Talat Y., Gülsenem Yılmaz'ı mutfakta bıçaklayarak öldürdü.

Emekli öğretmen, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Sabaha kadar başında beklemiş

SABAH OLUNCA GİDİP TESLİM OLDU

Sabaha kadar eşinin başında bekleyen Talat Y., hava aydınlanınca polis merkezine gidip teslim oldu. İhbarla eve gelen sağlık ve polis ekipleri Gülsenem Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Emekli öğretmen, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Sabaha kadar başında beklemiş

OĞULLARI ŞOK YAŞADI

Olayı duyup gelen çiftin çocuklarından Kayhan Yılmaz güçlükle sakinleştirildi. Olay yeri ve savcılık evde inceleme yaptı.

Emekli öğretmen, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Sabaha kadar başında beklemiş

Emekli öğretmen, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Sabaha kadar başında beklemiş

Emekli öğretmen, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Sabaha kadar başında beklemiş

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