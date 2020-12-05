Son Dakika: Antalya'da deprem oldu! Antalya'da meydana gelen deprem kaç şiddetinde, nerelerde hissedildi?
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Son Dakika: Antalya'da deprem oldu! Antalya'da meydana gelen deprem kaç şiddetinde, nerelerde hissedildi?

05.12.2020 16:20 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:23
Son Dakika: Antalya'da deprem oldu! Antalya'da meydana gelen deprem kaç şiddetinde, nerelerde hissedildi?

5 Aralık saat 15.44'de Antalya'da deprem meydana geldi. Peki, Antalya'da meydana gelen deprem kaç şiddetinde, nerelerde hissedildi?

Bugün Antalya'da meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. Peki, Antalya'da meydana gelen deprem kaç şiddetinde, nerelerde hissedildi? Ölü ve yaralı var mı?

ANTALYA DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD, 15.44'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde, 77.58 kilometre derinlikte bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.

ANTALYA DEPREMİ NERELERDE HİSSEDİLDİ?

Deprem Antalya başta olmak üzere Muğla, Mersin, Isparta, Adana ve birçok çevre ilde hissedildi.

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