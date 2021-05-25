Son dakika haber | Bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Konaklı Mahallesi'nde araçlarıyla seyreden 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi bıçakla yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim Yiğitbay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı