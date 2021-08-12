Son dakika... Antalya'da bilgisayar mühendisi evinde ölü bulundu
Bir son dakika haberine göre Antalya'da bilgisayar mühendisi evinde ölü bulundu.
Antalya'da bilgisayar mühendisi evinde ölü bulundu.
Mehmet Bayrakçı'dan (40) iki gündür haber alamayan kız arkadaşı, arkadaşlarından yardım istedi.
Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3. katındaki eve gelen kişi, kapıyı çalmasına rağmen cevap alamadı.
Evin klimasının çalışması ve Bayrakçı'nın otomobilinin de park halinden olması nedeniyle polise haber verildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri evin kapısını açtıklarında Bayrakçı'nın cenazesiyle karşılaştı.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Şeker ve tansiyon hastalığı bulunan Bayrakçı'nın yalnız yaşadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş