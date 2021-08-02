Son Dakika: Antalya'da 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesi, alevlerin yaklaşması üzerine tahliye ediliyor
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Son Dakika: Antalya'da 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesi, alevlerin yaklaşması üzerine tahliye ediliyor

Son Dakika: Antalya'da 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesi, alevlerin yaklaşması üzerine tahliye ediliyor
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Antalya'da alevlerin ilçe merkezine yaklaşması üzerine 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş'un tamamıyla tahliye edilmesine karar verildi. İlçedeki camilerden tahliye anonsları yapılmaya başlandı.

Gündoğmuş'un Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.

YANGIN BİRÇOK MAHALLEYE SIÇRADI

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra rüzgarın da etkisiyle Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı.

Son Dakika: Antalya'da 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesi, alevlerin yaklaşması üzerine tahliye ediliyor

CAMİLERDEN ANONS YAPILIYOR

Alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için tedbir amaçlı ilçenin boşaltılmasına yönelik cami hoparlöründen anonslar yapıldı. Bölgede görev yapan jandarma ve polis ekipleri de tahliyelerin hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için çaba sarf ediyor. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinden ayrılıyor. İlçede yardım faaliyetlerini sürdüren Kızılay, AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi gibi kuruluşlar da ekipmanlarını topladı.

Son Dakika: Antalya'da 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesi, alevlerin yaklaşması üzerine tahliye ediliyor

YANGINLARA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

İlçe merkezine doğru ilerleyen alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kontrol altına alınan bazı bölgelerde ise soğutma çalışması başlatıldı.

Son Dakika: Antalya'da 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesi, alevlerin yaklaşması üzerine tahliye ediliyor
Son Dakika: Antalya'da 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesi, alevlerin yaklaşması üzerine tahliye ediliyor
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
Servet Uzun
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Son Dakika: Antalya'da 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesi, alevlerin yaklaşması üzerine tahliye ediliyor - Haberler
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