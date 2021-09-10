Son dakika! ANNESİNİN ÖLÜM HABERİNİ ALINCA KAZA YAPTI
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Son dakika! ANNESİNİN ÖLÜM HABERİNİ ALINCA KAZA YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: KAĞITHANE'de gelen telefonla annesinin vefat haberini alan sürücü otomobilin kontrollünü kaybederek kaza yaptı.

KAĞITHANE'de gelen telefonla annesinin vefat haberini alan sürücü otomobilin kontrollünü kaybederek kaza yaptı. Hafif yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza dün saat 10.00 sıralarında Nurtepe Osman Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle giden sürücünün telefonu çaldı. Gelen telefonda annesinin vefat haberini alan sürücü kullandığı otomobilin kontrolünü kaybetti. Karşı şeride geçen otomobil park halindeki kamyonete çarparak durdu. Kazayı görüp yardıma koşanlar sürücüye yardım etmek istedi. Otomobilin kilitli kapıları açılmayınca durum itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü otomobilden çıkarırken, sağlık ekipleri hafif yaralı kişiye müdahalede bulundu. Kaza yapan sürücünün vatandaşlara "Otomobil kullanırken annemin vefat haberini aldım. Kaza nasıl oldu bilmiyorum" dediği öğrenildi. Daha sonra ambulansa alınan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası sürücüye yardım eden kişi, "İndiğinde şoktaydı, otomobilin kapısı açılmıyordu. Dediğine göre annesini kaybetmiş o anda haber almış. Bu haberle kaza yapıyor" diye konuştu. 

Görüntü dökümü:

-------------Olay yerindeki itfaiye ve sağlık ekipleri-Ambulans içindeki kaza geçiren sürücü-Kazaya karışan araçlar-Polis ekipleri-Vatandaş ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Son dakika! ANNESİNİN ÖLÜM HABERİNİ ALINCA KAZA YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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