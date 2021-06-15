Trafik kazasında 5 kişilik aileden 2 kişi hayatını kaybetti

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Trafik kazasında 5 kişilik aileden 2 kişi hayatını kaybetti Anne, kız hayatını kaybetti, baba ve oğulları yaşam savaşı veriyor Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde dinlenme tesisinden çıkan TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan 5 kişiden 2'si hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Trafik kazasında 5 kişilik aileden 2 kişi hayatını kaybetti

Anne, kız hayatını kaybetti, baba ve oğulları yaşam savaşı veriyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde dinlenme tesisinden çıkan TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan 5 kişiden 2'si hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Ankara-Eskişehir Karayolu'nda Sivrihisar ilçesinde meydana geldi. Abdullah Ç. idaresindeki 61 ACN 647 plakalı hafif ticari araç, dinlenme tesisinden yola çıkan Eyüp G. idaresindeki 06 PYZ 71 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan anne Ezel Ç.ile kızı Kevser Gül Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, baba Abdullah Ç. ile oğulları Mahfuzhan Ç. (16), Yusuf Berahan Ç ağır yaralandı. Yaralılardan Mahfuzhan Ç. ve Yusuf Berahan Ç. Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılırken, Abdullah Ç. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma ekipleri tır sürücüsü Eyüp G.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot