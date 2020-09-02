Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs salgınında yüksek riskli 7 ilimizi paylaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs salgınında yüksek riskli 7 ilimizi paylaştı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınında Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas ve Kayseri'nin yüksek riskli iller arasında yer aldığını belirterek, "En fazla artış olan illerin başında Ankara bulunuyor" dedi.

02.09.2020 20:13 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:52

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran'dan itibaren başlayan "Kontrollü Sosyal Hayat" döneminin ardından; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas ve Kayseri'de vaka sayılarının arttığını açıkladı.

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Orta Anadolu'da vaka sayısının arttığını belirten Koca, "En fazla artış olan illerin başında Ankara bulunuyor. Hızlı müdahale ile sorunlar aşılırken, Diyarbakır'!da yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir. Mardin'de yüzde 61 aşağı çekmeyi başardık" dedi.

RİSKLİ ŞEHİRLERİ AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas ve Kayseri'nin yüksek riskli iller arasında yer aldığını ifade etti.

"SON GÜNLERDE EN FAZLA ARTIŞIN OLDUĞU İL ANKARA"

İstanbul, Ege ve Trakya'da ciddi bir artışın olmadığını belirten Koca, "Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da maalesef artış var. Son günlerde en fazla artışın olduğu yerlerin başında Ankara geliyor. Diyarbakır gibi bazı illerimizde yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir. Hasta sayısını Gaziantep'te yüzde 52, Diyarbakır'da yüzde 49, Mardin'de yüzde 61 gibi aşağıya çekmeye başladık. Virüs gücünü kaybetmedi. Rakamlar bize ölüm ve ağır vaka sayısının arttığını söylüyor. Risk burada, mücadelemizin temel hedefi bunu önlemeye yönelik. Sorun küresel, mücadele ulusal demiştik" diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs salgınında yüksek riskli 7 ilimizi paylaştı

İlgili Haberler

Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
Son Dakika: Türkiye'de 2 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi hayatını kaybetti, 1596 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi hayatını kaybetti, 1596 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (1)
SERKAN: Hani istanbulda salgın kontrol altındaydı bundan 3-4 ay önce.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Fuat Oktay Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Şener Defne Samyeli Mustafa Sandal Murat Dalkılıç
Spor Falcao Arda Turan Lionel Messi Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Kız Eylül Samsun Saldırı
Şu an buradasınız: Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs salgınında yüksek riskli 7 ilimizi paylaştı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 21:02:32. #1.14#
title