Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı Son dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı.

Ankara Valiliği şehirde artan koronavirüs vakalarının ardından 15 gün süreyle geçerli olacak kısıtlamaları duyurdu. Yapılan açıklamada; "Salgının engellenmesi adına, il UHK kararı uyarınca ilimizde maske zorunluluğu ve diğer kısıtlamaların yanısıra her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetler 15 gün süreyle kısıtlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

15 GÜN SÜREYLE KISITLANDI

Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da vaka sayılarında maalesef artış yaşanmaktadır. Salgının engellenmesi adına, il UHK kararı uyarınca ilimizde maske zorunluluğu ve diğer kısıtlamaların yanısıra her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetler 15 gün süreyle kısıtlanmıştır" denildi.