Son dakika: Ankara'da ters yöne giren minibüsün çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika gelişmesine göre Ankara'da ters yöne giren minibüsün çarptığı otomobilin sürücüsü öldüANKARA'da, ters yönde ilerleyen minibüsün çarptığı otomobilin sürücüsü Hasan Gökçe (56) hayatını kaybetti.

Ankara'da ters yöne giren minibüsün çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

ANKARA'da, ters yönde ilerleyen minibüsün çarptığı otomobilin sürücüsü Hasan Gökçe (56) hayatını kaybetti. Hasan Gökçe'nin yakınları, minibüs sürücüsünün kural ihlali yaptığını belirterek tutuklanmasını istedi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen cuma günü saat 03.00 sıralarında Altındağ ilçesi Çamlıpete Caddesi ile Koçak Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Çamlıtepe Caddesi'nde ilerleyen içerisinde 6 yolcunun bulunduğu İbrahim E. yönetimindeki 06 CEF 596 plakalı minibüs, iddiaya göre, aşırı hızla ters yönde ilerlediği sırada, Koçak Sokak üzerinde ilerleyen Hasan Gökçe yönetimindeki 71 AAH 367 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, minibüsün önünde sürüklenerek, bir iş yerinin önündeki sokak levhasına çarpıp, durdu. Otomobil sürücüsü Gökçe, araçta hareketsiz kalırken minibüsteki yolcular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Hasan Gökçe'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, minibüs sürücüsü İbrahim E. polis ekiplerince gözaltına alındı. İbrahim E.'nin bugün serbest bırakıldığını öğrenen Hasan Gökçe'nin yakınları, kazada kural ihlali yaptığını öne sürerek, tutuklanmasını istedi. İş çıkışı bir arkadaşına uğradıktan sonra eve döndüğü belirtilen Hasan Gökçe'nin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN TERS YÖNDE İLERLEDİĞİ KAMERALARDA GÖRÜLDÜ

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise çevredeki bir iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde minibüsün, ters yönde ilerlerken kavşaktan geçiş yapan otomobile çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı