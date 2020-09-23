Son Dakika! Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturmada iki şüpheli gözaltına alındı

Son dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tepki toplayan saldırıyla ilgili dün soruşturma başlatmıştı.

SAĞLIK BAKANI KINADI

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık görevlilerine saldırmaya çalışanların görüntüsünü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise olayı Twitter hesabından kınayıp paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek"

O ANLARI ANLATTILAR

Şiddet girişiminin mağdurları olan ekibin başındaki sağlık görevlisi, kendilerini ziyaret eden Fahrettin Koca'ya o anları şu sözlerle anlatmıştı: "Çok uğraştık, hatta ben ve uzman arkadaşım bir ara çıktık hastanın durumunun kritik olduğunu, kalbinin, solunumunun durduğu bilgisini de verdik. Hissettik biz o ortamı. Biz girdik ve ben bir daha hiçbir şey görmedim"